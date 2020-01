Nick Kyrgios fez um apelo à federação australiana de ténis para que seja lançada uma iniciativa de recolha de fundos para ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios que lavram no país.

Desde setembro, os incêndios na Austrália já provocaram a morte de pelo menos 18 pessoas, mas o balanço poderá subir, já que as autoridades de Victoria avisaram que ainda há 17 pessoas desaparecidas naquele estado.

Vários incêndios descontrolados devastaram o sudeste do país na véspera do Ano Novo, matando oito pessoas naquele que foi o dia mais mortífero desde o início da crise.

Desde o início da temporada de incêndios, mais de 1.300 casas foram reduzidas a cinzas, milhares de pessoas estão a ser retiradas das habitações, e 5,5 milhões de hectares foram destruídos, o que representa uma área maior que a de um país como a Dinamarca ou a Holanda.

«Certamente podemos fazer uma recolha de fundos antes do Open da Austrália para angariar fundos para os afetados pelos incêndios», escreveu o tenista nas redes sociais em apelo à federação australiana de ténis.

C’mon @TennisAustralia surely we can do a pre @AustralianOpen exho to raise funds for those affected by the fires? 🤷🏼♂️🤷🏼♂️

Em resposta, o diretor da Tennis Australia, Craig Tiley, anunciou que serão organizadas formas de «recolher fundos e operações de apoio durante o campeonato ATP, o Open da Austrália (20 de janeiro a 2 de fevereiro) e noutros eventos nas próximas semanas.»

Kyrgios não ficou à espera que algo fosse feito e anunciou já que vai doar 200 dólares australianos, cerca de 125 euros, por cada ás que fizer nos torneios em que participar neste verão.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned