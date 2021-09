As polémicas paragens de Stefanos Tsitsipas para ir à casa de banho no US Open ainda dão que falar, mesmo numa altura em que o tenista grego está nos Açores.

Tsitsipas partilhou imagens da viagem, entre elas, uma em que surge no meio da vegetação.

Dominic Thiem, que também está nos Açores para uma sessão fotográfica, resolveu meter-se com ele, partilhando uma foto semelhante e escrevendo: «Vim só fazer uma pausa para ir à casa de banho.»

Tsitsipas não parece ter levado a mal a provocação, já que respondeu: «Levaste o teu telefone contigo?».

O tenista grego partilhou depois uma foto com a legenda: «Sem casas de banho, nem mensagens.»