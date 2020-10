Ainda na ressaca da vitória histórica em Roland Garros, Rafael Nadal concedeu uma entrevista ao jornal Marca a falar sobre a mais recente conquista no prestigiado torneio francês.

O tenista espanhol admitiu que a situação atual que o mundo vive, por causa da pandemia de covid-19, não o deixa festejar esta vitória a 100 por cento.

«Mais do que triste estava era um pouco mais apagado do que o habitual. Estamos num momento triste em que não podes estar com as pessoas com quem gostas de estar. São situações mais desagradáveis do que o normal e não se consegue abstrair das coisas que se estão a passar, principalmente sabendo que em Espanha estamos numa situação complicada», disse.

Nadal igualou o amigo Federer no número de Grand Slams conquistados, 20, o que, para El Toro, é «uma honra».

«Eu e o Federer temos uma relação muito, muito bia há muitos anos. Vivemos muitos dos momentos mais importantes das nossas vidas a jogar um contra um outro. Com isso gerou-se uma realidade que foi mais além do que é o ténis puro e, quer se queira quer não, apreciamos isto de uma forma especial. Temos uma bola relação pessoal e empatar com ele os 20 títulos significa muito, é uma honra e muito bonito», afirmou.

Nadal recusa assumir que é o melhor tenista de sempre, mas admite que está entre os melhores: «Se sou o melhor de sempre? Não, não, isso é discutível. Os números têm de ser analisados por quem conhece bem a história do ténis. Sinceramente, não me importo muito. Sou feliz com a minha carreira. Está claro que ao dia de hoje estou dentro dos dois melhores. A partir daqui veremos o que acontece com o Novak [Djokovic], com o Federer e comigo.»