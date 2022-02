O tenista espanhol Rafael Nadal concordou com a desqualificação de Alexander Zverev do torneio de Acapulco.

«Não se pode se comportar dessa maneira e acredito que ele esteja ciente disso», disse, citado pela BBC.

O afastamento do alemão, n.º 3 do ranking ATP, deveu-se a um episódio após o encontro de pares, de onde saiu derrotado juntamente com Marcelo Melo. Zverev ficou furioso e bateu violentamente com a raquete por três vezes na cadeira do árbitro.

«Infelizmente, a imagem que o Alexander deu ontem, exacerbada pelas publicações nas redes sociais, terá sido vista por milhões de crianças. Eles baseiam as suas atitudes nas nossas e devemos dar o exemplo, mostrar um mínimo de respeito», acrescentou Nadal, sublinhando que entende a «frustração» e que «num momento de raiva se pode partir uma raquete».

Desclassificado por «conduta desportiva», Zverev perdeu a oportunidade de defender o título de singulares que conquistou na época passada.