Depois de ter feito história ao sagrar-se o único tenista com 21 triunfos em Grand Slams, o espanhol Rafael Nadal dedicou as primeiras palavras do discurso ao adversário da final do Open da Austrália, Daniil Medvedev.

«Sei que é um momento difícil, mas és um campeão fantástico. Já estive na tua posição algumas vezes neste torneio, com hipóteses de conquistar este troféu, mas não tenho dúvidas de que vais conseguir este troféu muitas vezes na tua carreira, porque és fantástico e quero felicitar-te. Foi um dos jogos mais emocionantes da minha carreira e partilhar o ‘court’ contigo é uma honra. Desejo-te o melhor no futuro», disse o quinto do ranking ATP.

De seguida, Nadal emocionou-se ao recordar os graves problemas físicos que enfrentou nos últimos meses e que chegaram a colocar em causa o seu futuro enquanto atleta profissional.

«É incrível conquistar o troféu em frente de todos vocês, porque há um mês e meio eu nem sabia se voltaria a jogar ténis. Não sabia se este seria o meu último Open da Austrália, mas agora estou cheio de energia para continuar», assinalou.

O tenista espanhol bateu o russo por 3-2 com os parciais de 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 e 7-5 e ao fim de quase seis horas de encontro. Nadal esteve mesmo a perder por 2-0 em sets, mas protagonizou uma reviravolta épica que lhe valeu o segundo Open da Austrália da carreira.