O tenista espanhol Rafael Nadal qualificou-se, na noite de terça-feira, para as meias-finais do torneio Roland Garros, após a vitória sobre o italiano Jannik Sinner, em três sets.

Nadal, que se apurou pela 13.ª vez para as meias-finais do torneio do Grand Slam, venceu o número 75.º do ranking mundial pelos parciais de 7-6 (7-4), 6-4 e 6-1, ao fim de duas horas e 49 minutos.

O maiorquino procura o 13.º título na terra batida de Paris e, ao mesmo tempo, igualar o recorde de 20 ‘majors’ do suíço Roger Federer. Para chegar à final, vai ter de defrontar o argentino Diego Schwartzman, que bateu Dominic Thiem numa batalha épica de mais de cinco horas.