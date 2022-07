O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou, este domingo, o torneio de Wimbledon em singulares masculinos, ao vencer o australiano Nick Kyrgios na final, disputada no court central do All England Club.

Djokovic, terceiro da hierarquia mundial e primeiro cabeça de série no torneio britânico, venceu o estreante na final Kyrgios (40.º) em quatro sets, com os parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 (7-3), em três horas de encontro.

É o 21.º torneio do Grand Slam da carreira de Djokovic, que fica a um dos 22 de Rafael Nadal nos quatro principais torneios (Open Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos). Descola dos 20 de Roger Federer e iguala, em Wimbledon, as sete conquistas de Pete Sampras, ficando a um dos oito que Federer conquistou na relva de Wimbledon.

Djokovic acentua o domínio em Wimbledon, torneio que já tinha conquistado nas últimas três edições, em 2021, 2019 e 2018. Já tinha vencido a prova em 2015, 2014 e também em 2011. É o quarto triunfo consecutivo na competição.

Com este triunfo, Djokovic quebra também o registo negativo que tinha ante Nick Kyrgios, com quem tinha perdido nos dois encontros anteriores entre si, sem ter ganho qualquer set.

O torneio de Wimbledon desta época não atribui pontos. A organização do torneio decidiu banir atletas russos e bielorrussos devido à guerra na Ucrânia, o que motivou a decisão da ATP e da WTA de que o torneio não conta para o ranking.

O encontro ficou ainda marcado por alguns momento de tensão, com Kyrgios a solicitar, ao árbitro, a expulsão de uma adepta da bancada.

No final do encontro, Djokovic salientou o significado que Wimbledon tem na sua vida e na sua ligação ao ténis e deixou ainda elogios a Kyrgios.

[EM ATUALIZAÇÃO]