Novak Djokovic, ex-número um mundial e atual sétimo classificado no ranking ATP, foi eliminado esta sexta-feira nos quartos de final do torneio de Brisbane. O tenista sérvio perdeu frente ao norte-americano Reilly Opelka, em dois sets, com parciais de 7-6 (8-6) e 6-3, após uma hora e 41 minutos de jogo.

Djokovic, principal favorito à vitória em Brisbane, não conseguiu superar o gigante Opelka, jogador de 2,11 metros e atualmente 297.º do ranking mundial, que garantiu a participação no torneio graças ao sistema de ranking protegido.

A derrota marca um início de temporada aquém das expectativas para Djokovic, de 37 anos, que em 2024 conquistou apenas a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. O desaire acontece a pouco mais de uma semana do início do Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.