O tenista português Nuno Borges afirmou, esta quarta-feira, que viveu «o melhor momento da carreira» frente ao croata Marin Cilic, com quem perdeu na segunda ronda do Estoril Open.

«Custa-me muito perder, seja com quem for, mas acho que ele mereceu ganhar. Jogou muito bem nos momentos mais importantes. Serviu muito bem e acho que esteve um bocadinho por cima», disse o 331.º do ranking ATP, em conferência de imprensa.

O jovem jogador da Maia, de 24 anos, considerou ainda «um grande elogio» dado por Marin Cilic, que apontou, após o encontro, que Nuno Borges tem um bom serviço, uma boa direita e boa atitude no court. Ainda assim, Borges admitiu que nem sempre esteve confortável.

«O meu serviço não me pareceu nada de especial comparado com o dele, mas são coisas que tenho de melhorar e, se calhar, jogar com a intensidade e ritmo dele um dia. É uma motivação para continuar a trabalhar», expressou o campeão nacional, que fez um balanço positivo do primeiro torneio ATP.

«Foi o meu primeiro torneio ATP e consegui entrar logo a ganhar, só tenho coisas positivas a retirar daqui, apesar de estar um bocadinho triste por não ter ganho hoje. Mas foi, sem dúvida, um torneio muito positivo para mim», apontou o português.