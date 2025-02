Apesar da derrota frente ao canadiano Felix Auger-Aliassime, número 21 no ranking mundial, que ditou o afastamento do Open do Dubai, nos oitavos de final, Nuno Borges (38.º) sente ter feito «um nom jogo», no qual acabou por sucumbir na fase decisiva, não evitando a derrota pelos parciais de 6-4, 3-6 e 5-7.

«Comecei bastante bem e senti que fui superior no primeiro set. Joguei mesmo bem, tanto a responder como a servir, e ele cometeu alguns erros. Depois, ele subiu o nível no segundo set e, principalmente, no terceiro. Apesar de ter pressionado, ele manteve-se mais sólido no serviço e eu acabei por ceder no final. Dei tudo o que tinha e sinto que fiz um bom encontro», explicou Nuno Borges, citado pela agência Lusa.

A derrota do número 1 português frente a Auger-Aliassime seguiu-se a uma excelente exibição diante do melhor tenista da atualidade com menos de 21 anos, o francês Arthur Fils (19.º no ranking ATP), que derrotou em pouco mais de uma hora e por números esclarecedores: 6-2 e 6-1.

Nuno Borges prepara-se, agora, para participar no Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos da América. «É uma longa viagem, com uma diferença horária muito grande, de 12 horas. Vou tentar chegar lá o mais cedo possível para me ambientar ao fuso horário», explicou o tenista, que pretende «dar seguimento a este bom momento de forma, melhorando alguns detalhes».