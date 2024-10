Rafael Nadal anunciou esta quinta-feira o término da sua carreira de futebolista para novembro, durante as finais da Taça Davis, em que vai representar Espanha. O último tenista a vencê-lo em singulares foi... Nuno Borges, um português.

Em declarações à agência Lusa, o maiato considerou que esta retirada tem «um impacto gigante no mundo do ténis».

«Qualquer um do 'big-3' [Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic], quando anuncia uma retirada, é sempre um peso gigante no mundo do ténis e em todos os jogadores. Felizmente, tive o prazer de jogar com ele, numa final [Bastad], num dos momentos mais importantes da minha carreira», lembrou o jovem tenista, de 27 anos.

Além de confessar ser «incrível ter sido dos últimos jogadores a competir contra ele», em julho, na Suécia, onde conquistou o seu único título ATP, Nuno Borges admitiu que o atual 158.º da hierarquia sentia dificuldades físicas.

«Certamente ele andava em sofrimento, porque, para além das lesões e das dores, o facto de não poder competir ao melhor nível e como merecia deve ter ajudado a tomar essa decisão. Agradecer por tudo o que fez e o que nos mostrou, foram anos muito bons, mas acho que já era uma notícia expectável. Ele lutou imenso contra isto, mas todos nós sabíamos que este fim estava próximo», acrescentou.

«Nadal criou um império de fãs e desportivismo à sua volta, era um dos fortes dele e vai ser sempre reconhecido por isso» referiu o tenista português, desejando «ver Rafael Nadal mais presente no mundo do ténis, tal como o Roger [Federer] está a fazer, o que seria muito bom para todos os que o seguem», terminou.