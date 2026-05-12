O tenista português Gastão Elias contraiu esta terça-feira uma lesão no gémeo da perna esquerda, durante o encontro da primeira ronda do Oeiras Open 4, e confessou que «vai ser muito difícil voltar a jogar.»

O jogador natural da Lourinhã, antigo número 57 do mundo, defrontava o compatriota Tiago Pereira quando, no ‘set point’ da segunda partida, a andar para trás, sentiu «uma dor gigante no gémeo», obrigando-o a desistir do duelo, numa altura em que o marcador registava 6-2 e 3-6.

«Senti uma dor muito forte no gémeo. Ainda não fiz exames, mas tenho uma ressonância magnética marcada para amanhã de manhã [quarta-feira], mas muito provavelmente tenho uma rotura no gémeo, portanto não conseguia acabar o encontro de maneira nenhuma», começou por explicar Elias.

Face ao infortúnio, o recordista português de títulos (10) e finais (23) no ATP Challenger Tour mostrou-se pouco otimista em relação ao regresso aos ‘courts’, deixando em aberto a possibilidade de ser forçado a colocar um ponto final na carreira aos 35 anos.

«Tenho de arranjar um emprego, neste momento estou desempregado. Não consigo jogar e sinceramente essa parece-me uma visão um bocadinho distante. Não me estou a ver com muita força para voltar a fazer um reset e recomeçar tudo outra vez. Faltam-me poucos pontos para perder o ranking e acho que... não sei, vai ser muito difícil voltar a jogar», desabafou o tenista, que já tinha sofrido várias roturas nas coxas.