Oeiras Open: Gastão Elias lesiona-se e admite terminar a carreira de tenista
Tenista de 35 anos diz não ter «muita força» para «recomeçar tudo outra vez»
Tenista de 35 anos diz não ter «muita força» para «recomeçar tudo outra vez»
O tenista português Gastão Elias contraiu esta terça-feira uma lesão no gémeo da perna esquerda, durante o encontro da primeira ronda do Oeiras Open 4, e confessou que «vai ser muito difícil voltar a jogar.»
O jogador natural da Lourinhã, antigo número 57 do mundo, defrontava o compatriota Tiago Pereira quando, no ‘set point’ da segunda partida, a andar para trás, sentiu «uma dor gigante no gémeo», obrigando-o a desistir do duelo, numa altura em que o marcador registava 6-2 e 3-6.
«Senti uma dor muito forte no gémeo. Ainda não fiz exames, mas tenho uma ressonância magnética marcada para amanhã de manhã [quarta-feira], mas muito provavelmente tenho uma rotura no gémeo, portanto não conseguia acabar o encontro de maneira nenhuma», começou por explicar Elias.
Face ao infortúnio, o recordista português de títulos (10) e finais (23) no ATP Challenger Tour mostrou-se pouco otimista em relação ao regresso aos ‘courts’, deixando em aberto a possibilidade de ser forçado a colocar um ponto final na carreira aos 35 anos.
«Tenho de arranjar um emprego, neste momento estou desempregado. Não consigo jogar e sinceramente essa parece-me uma visão um bocadinho distante. Não me estou a ver com muita força para voltar a fazer um reset e recomeçar tudo outra vez. Faltam-me poucos pontos para perder o ranking e acho que... não sei, vai ser muito difícil voltar a jogar», desabafou o tenista, que já tinha sofrido várias roturas nas coxas.
Mais azar do que isto é difícil. Gastão Elias lesionou-se no set point e retirou-se imediatamente após igualar o encontro com Tiago Pereira. Momentos difíceis num court muito especial… pic.twitter.com/E8SKPn6n9o— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) May 12, 2026