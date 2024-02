Arthur Fils foi confirmado no Millennium Estoril Open 2024 e vai assim estrear-se na principal prova portuguesa de ténis. O anúncio foi feito pela organização do torneio português nas redes sociais.

O tenista francês, de 19 anos, ocupa o 36.º lugar do ranking mundial e conta com um título ATP no currículo, que foi conquistado em Lyon.

Fils é considerado um dos mais talentosos da nova geração e venceu o primeiro torneio como profissional em Portugal, em Oeiras.

O número 36 do mundo é assim o sexto tenista a ser anunciado no quadro principal do Millennium Estoril Open 2024, depois do campeão em título, Casper Ruud, do compatriota Gael Monfils, do também estreante Lorenzo Musetti e dos portugueses João Sousa e Nuno Borges.