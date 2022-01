Rafa Nadal qualificou-se para os quartos de final do Open da Austrália ao derrotar o francês Adrian Mannarino em três ‘sets’.



O tenista espanhol bateu o seu adversário, 69.º do ‘ranking’ ATP, por 7-6, 6-2 e 6-2 em pouco mais de duas horas e meia.



O número cinco mundial disputa as meias-finais do torneio australiano na terça-feira, frente ao alemão Alexander Zverev ou ao canadiano Denis Shapovalov.