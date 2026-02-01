Aos 22 anos, Carlos Alcaraz tornou-se no mais jovem tenista a completar o Grand Slam de carreira. Faltava-lhe o Open da Austrália, que conquistou na primeira vez em que chegou à final, na qual bateu o recordista (de majors e de títulos em Melbourne) Novak Djokovic.

O espanhol demorou a arrancar, tendo perdido o set inicial por um claro 6-2, mas assim que entrou no seu registo habitual superiorizou-se de forma convincente e construiu o triunfo por 6-2, 6-3 e 7-5, em pouco mais de três horas.

Depois de duas meias-finais duríssimas (a que Alcaraz venceu diante de Alexander Zverev foi a mais longa da história do torneio), a questão física era incontornável. Sobretudo no caso de Djokovic, que aos 38 anos (faz 39 em maio) continua a desafiar a lógica e a dar luta às gerações mais jovens.

O sérvio, até aqui invicto em finais na Austrália (com um registo impressionante de 10-0) e vindo de um triunfo em cinco sets frente a Jannik Sinner, arrancou melhor, conquistando o set inicial com autoridade (6-2). Só que este momento “despertou” Alcaraz, que respondeu em força.

Começou por devolver o 6-2, no segundo set, e completou a reviravolta com um 6-3, consumado apenas ao quinto set point, num terceiro jogo em que Djokovic cometeu quase o triplo dos erros não forçados do rival (14 contra cinco).

Encostado à parede, Djokovic fez o que todos esperavam de si. Deu um passo em frente, subiu o nível de jogo e obrigou Alcaraz a um exigente quarto set, que até arrancou com o sérvio a salvar seis pontos de break para segurar o seu jogo de serviço inaugural.

A partir daí assistiu-se a uma dura batalha na Rod Laver Arena, na qual o veterano Djokovic apenas sucumbiu quando serviu para tentar levar a decisão para o tie-break. Uma sequência de erros de Novak ajudou à festa de Alcaraz, que parece não se cansar de fazer história no ténis.

Perante uma plateia recheada de ilustres, de Rafael Nadal a John McEnroe, ter-se-á assistido a uma espécie de passagem de testemunho? Só o tempo dirá se Djokovic voltará a uma final do Grand Slam, mas de Alcaraz espera-se tudo. Até o ataque aos 24 majors do sérvio, ainda que, para já, some “apenas” sete. Aos 22 anos, convém não esquecer.

[Artigo atualizado às 12h02]