O mito continua bem vivo. Aos 37 anos, Novak Djokovic deu uma lição, de qualidade e resistência, frente a Carlos Alcaraz (4-6, 6-4, 6-3 e 6-4), apurando-se para as meias-finais do Open da Austrália pela 12.ª vez na carreira.

O encontro até começou melhor para o espanhol, que se impôs no primeiro parcial por 6-4, mesmo tendo sido o primeiro a quebrar no serviço. O equilíbrio manteve-se no segundo set, que caiu, desta feita, para o lado do sérvio (6-4), já depois de ter sido assistido pela equipa médica.

Com o jogo a entrar numa fase crítica, a maior experiência de Djokovic sobressaiu no terceiro parcial, ao longo do qual o tenista dos balcãs cometeu apenas quatro erros não forçados, contra 11 de Alcaraz. No fim, Nole impôs-se por 6-3.

O quarto set foi uma autêntica batalha. Ele abriu com o «break» de Novak Djokovic, que mostrou fibra competitiva (cometeu apenas dois erros não forçados em todo o parcial) para segurar essa vantagem até final (6-4). O sérvio continua na corrida pelo 100.º título da carreira, o 25.º em torneios do Grand Slam e o 11.º no Open da Austrália.

Já Alexander Zverev, número dois mundial, salvou dois set points nos primeiros dois parciais do jogo frente ao norte-americano Tommy Paul, acabando por vencer ambos no «tie-break» (7-1 e 7-0). Paul respondeu no terceiro set, que ganhou por 6-2, mas o alemão acabaria por fechar o encontro de forma autoritária, com um 6-1.

No segundo set aconteceu o momento insólito da partida, quando uma pena levou à repetição de um ponto.

No quadro feminino, Paula Badosa afastou Coco Gauff e avançou pela primeira vez na carreira para as meias-finais de um torneio do Grand Slam. A espanhola, que chegou a Melbourne fora do top 10 mundial (12.ª), impôs o primeiro desaire do ano à norte-americana, que fecha o pódio da hierarquia mundial, em dois parciais equilibrados (7-5 e 6-4).

«Já fui uma das melhores jogadoras do mundo, mas sinto que estou a jogar melhor do que nunca. Estou mais madura. Há um ano, nem sabia se poderia continuar a jogar ou se teria de me retirar», partilhou a tenista espanhola, de 27 anos, que nos últimos anos tem-se debatido com sucessivas lesões.

Na meia-final do Open da Austrália, Paula Badosa vai enfrentar a número um mundial, e detentora do título em Melbourne, Aryna Sabalenka, que sofreu para afastar a russa Anastasia Pavlyuchenkova (6-2, 2-6 e 6-3), em quase duas horas.

Depois de ceder o segundo set – o primeiro perdido pela bielorrussa no Open da Austrália em dois anos – Sabalenka entrou no terceiro e decisivo parcial a ceder o seu serviço por duas vezes seguidas, mas devolveu os «breaks» na resposta, acabando por fechar o encontro com um 6-3.