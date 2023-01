O tenista sérvio Novak Djokovic garantiu, esta quarta-feira, o apuramento para as meias-finais do Open da Austrália em singulares masculinos, ao vencer o russo Andrey Rublev, em três sets.

Djokovic, atual número cinco do ranking mundial, venceu o sexto colocado com os parciais de 6-1, 6-2 e 6-4, ao fim de duas horas e três minutos.

O tenista de 35 anos volta assim às meias-finais de um torneio que já conquistou por nove ocasiões, em 2021, 2020, 2019, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011 e 2008.

Djokovic vai assim à procura da sua décima final no Open da Austrália, torneio no qual nunca perdeu uma meia-final e uma final: tem 9-0 a seu favor nas duas derradeiras eliminatórias do primeiro major da temporada do ténis.

Nas meias-finais, Djokovic vai defrontar o norte-americano Tommy Paul, que fez história horas antes ao eliminar o compatriota Ben Shelton.

A outra meia-final opõe Stefanos Tsitsipas a Karen Khachanov, na sexta-feira.

No quadro feminino, as meias-finais têm os encontros Magda Linette-Aryna Sabalenka e Elena Rybakina-Victoria Azarenka.