O sérvio Novak Djokovic, número dois mundial, apurou-se para os oitavos de final do Open da Austrália, ao derrotar o japonês Yoshihito Nishioka, por 6-3, 6-2 e 6-2.

Djokovic, detentor do título, precisou de apenas 85 minutos para se impor ao tenista japonês (71.º).

Nos oitavos, o sérvio vai medir forças com o argentino Diego Schwartzman, 14.º no ranking mundial, que derrotou na terceira ronda o sérvio Dusan Lajovic.

Pelo caminho fica Stefanos Tsitsipas, o grego que ocupa o sexto lugar na hierarquia mundial e que foi semifinalista da passada edição do Open da Austrália, após ter perdido com o canadiano Milos Raonic.

O canadiano, que chegou a ser terceiro do mundo e é atual 35.º, venceu Tsisipas, campeão em título do Estoril Open, por 7-5, 6-4 e 7-6 (7-2), ao fim de duas horas e 31 minutos do encontro em Melbourne.

Nos oitavos de final, o canadiano, que foi em 2016 finalista vencido em Wimbledon e semifinalista na Austrália, vai defrontar o croata Marin Cilic (39.º), que eliminou o espanhol Roberto Bautista-Agut (9.º).

Já Roger Federer teve de suar – e muito – para derrotar o australiano John Millman. O tenista suíço só levou a melhor no super tie-break.

Num jogo que durou mais de quatro horas, Federer, número três do mundo, superiorizou-se a Millman pelos parciais de 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6.

Na próxima ronda, Federer vai defrontar o húngaro Márton Fucsovics, número 67 do ranking ATP.

