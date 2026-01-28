Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, garantiu uma vaga nas «meias» do Open da Austrália. O sérvio ultrapassou os quartos-de-final devido a uma desistência do italiano Lorenzo Musetti.

Esta é a segunda vez na prova que o sérvio passa uma eliminatória por desistência do adversário. O mesmo já tinha acontecido nos «oitavos», após desistência Jakub Mensik. Com o triunfo na madrugada desta quarta-feira, Djokovic chegou às 106 vitórias.

O italiano, número cinco do mundo, abandonou a partida por lesão, após duas horas e oito minutos, numa altura em que estava a perder por 1-3 no terceiro parcial, depois de ter vencido os primeiros dois «sets» por 6-4 e 6-3.

O tenista de 23 anos pediu assistência médica no início do terceiro «set». Ainda tentou continuar, mas acabou mesmo por desistir.

Djokovic avança, assim, para as meias-finais. Para conhecer o próximo adversário terá de esperar pelo embate, desta quarta-feira, entre o norte-americano Ben Shelton, oitavo do mundo, e o italiano Jannik Sinner, número dois do ranking e campeão em título do Open da Austrália.