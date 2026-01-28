Open da Austrália: Djokovic nas «meias» após desistência de Musetti
Tenista italiano sofreu uma lesão após mais de duas horas de partida
Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, garantiu uma vaga nas «meias» do Open da Austrália. O sérvio ultrapassou os quartos-de-final devido a uma desistência do italiano Lorenzo Musetti.
Esta é a segunda vez na prova que o sérvio passa uma eliminatória por desistência do adversário. O mesmo já tinha acontecido nos «oitavos», após desistência Jakub Mensik. Com o triunfo na madrugada desta quarta-feira, Djokovic chegou às 106 vitórias.
O italiano, número cinco do mundo, abandonou a partida por lesão, após duas horas e oito minutos, numa altura em que estava a perder por 1-3 no terceiro parcial, depois de ter vencido os primeiros dois «sets» por 6-4 e 6-3.
O tenista de 23 anos pediu assistência médica no início do terceiro «set». Ainda tentou continuar, mas acabou mesmo por desistir.
Djokovic avança, assim, para as meias-finais. Para conhecer o próximo adversário terá de esperar pelo embate, desta quarta-feira, entre o norte-americano Ben Shelton, oitavo do mundo, e o italiano Jannik Sinner, número dois do ranking e campeão em título do Open da Austrália.