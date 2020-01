Novak Djokovic, número dois mundial, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do Open da Austrália ao vencer, por três sets a zero, o japonês Tatsuma Ito.

O tenista sérvio de 32 anos, campeão em título e sete vezes vencedor em Melbourne Park, venceu o japonês pelos parciais 6-1,6-4 e 6-2, em uma hora e trinta e cinco minutos.

O número dois mundial segue assim para a terceira ronda do Grand Slam australiano onde vai defrontar o japonês Yoshihito Nishioka.

Quem ficou pelo caminho foi o italiano Matteo Berrettini, que perdeu na segunda ronda do torneio contra o norte-americano Tennys Sandgren.

Berrettini, 8.º do ranking ATP, foi derrotado em cinco sets pelo norte-americano, 100.º da hierarquia mundial, num encontro que durou mais de três horas e vinte minutos.

O italiano perdeu os dois primeiros sets por 6-7 e 6-4, vencendo depois os dois seguintes pelos parciais 6-4 e 6-2. Mas, no derradeiro set, Berrettini, de 23 anos, acabou por perder a partida pelo parcial 5-7.

Tennys Sandgren segue assim para a terceira ronda do Grand Slam australiano e vai enfrentar o seu compatriota Sam Querrey.

Eliminado foi também João Sousa, mas em pares. O tenista português, que fez dupla com o espanhol Pablo Carreño-Busta, foi eliminado na primeira ronda de pares, ao perder com o indiano Divij Sharan e o neozelandês Artem Sitak em dois sets, pelos parciais 4-6 e 5-7, após uma hora e vinte e oito minutos de confronto.

O vimaranense despede-se assim do primeiro Grand Slam do ano, disputado em Melbourne, um dia depois de ter caído na primeira ronda do torneio de singulares contra o argentino Federico Delbonis.

Em 2019, João Sousa, 59.º na hierarquia ATP, chegou à terceira ronda de singulares no Open da Austrália e foi semifinalista em pares, ao lado do argentino Leonardo Mayer.

No quadro feminino, a tenista japonesa Naomi Osaka venceu a chinesa Saisai zZheng na segunda ronda pelos parciais 6-2 e 6-4.

Naomi Osaka, 4.ª no ranking WTA e campeã em título do Grand Slam australiano, precisou de apenas uma hora e vinte minutos para vencer Saisai Zheng, atual 42.ª no ranking.

A nipónica de 22 anos segue assim para a terceira ronda do torneio e vai defrontar a vencedora do encontro entre a norte-americana Cori Gauff e a romena Sorana Cirstea

A tenista australiana Ashleigh Barty também se qualificou para a terceira ronda ao derrotar a eslovena Polona Hercog pelos parciais 6-1 e 6-4.

Ashleigh Barty, 1.ª no ranking WTA e cabeça-de-série deste Grand Slam que se realiza na sua terra natal, venceu a checa de 29 anos em uma hora e dois minutos, no encontro que se disputou na Arena Rod Lavre.

A australiana de 23 anos segue assim para a terceira ronda do torneio e vai defrontar a vencedora do encontro entre a belga Greet Minnen e a cazaque Elena Rybakina.