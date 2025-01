Os portugueses Jaime Faria e Henrique apuraram-se esta quarta-feira de madrugada para as finais de qualificação do Open da Austrália, após baterem o australiano Dane Sweeny e o húngaro Marton Fucsovics, respetivamente.

Jaime Faria, de 21 anos, 17.º cabeça de série da qualificação, venceu em dois sets, com dois parciais de 6-2, para bater o australiano de 23 anos em uma hora e dez minutos. O português, número 124º do mundo, vai defrontar na final da qualificação o vencedor da partida entre o estónio Mark Lajal e o japonês Sho Shimabukuro.

Já Henrique Rocha, de 20 anos, ultrapassou o terceiro cabeça de série da qualificação, e número 100 do ranking ATP, também em dois sets, após uma hora e 45 minutos de jogo.

O português, número 174 do mundo, venceu pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-3 no tie-break) e vai defrontar na final da qualificação o vencedor do encontro entre o austríaco Lukas Neumayer e o italiano Matteo Gigante.