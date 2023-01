O tenista russo Karen Khachanov, número 20 do mundo, qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais do quadro masculino do Open da Austrália, frente a Sebastian Korda, 31.º classificado do ranking ATP, que abandonou o encontro com uma lesão num pulso.

O russo vencia o norte-americano por 7-6 (7/5), 6-3 e 3-0, quando Korda se retirou.

Khachanov, que também chegou às meias-finais no último Open dos Estados Unidos, vai enfrentar, na sexta-feira, o número quatro mundial, o grego Stefanos Tsitsipas, ou o 71.º do ranking ATP, o checo Jiri Lehecka, que marcam encontro para esta terça-feira, pelas 10 horas de Portugal Continental.

Do lado feminino, a cazaque Elena Rybakina, número 25 do mundo e campeã em Wimbledon em 2022, qualificou-se também esta terça-feira para as meias finais do Open da Austrália, ao vencer Jelena Ostapenko, 17.ª da hierarquia WTA.

Rybakina, de 23 anos, venceu a letã por 6-2 e 6-4, num encontro que durou menos de uma hora e meia.

A cazaque vai agora enfrentar ou a número três mundial, a norte-americana Jessica Pegula, ou a bielorussa Victoria Azarenka, 24.ª do ranking, que jogam o duelo dos quartos de final esta manhã: o encontro começou às 08h15 portuguesas.

Khachanov e Rybakina são os primeiros semifinalistas nos quadros de singulares masculino e feminino, respetivamente.