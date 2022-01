Os tenistas Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas garantiram, este sábado, a qualificação para os oitavos de final do quadro principal de singulares masculinos do Open da Austrália, num dia em que Andrey Rublev, outro dos favoritos, caiu perante o experiente Marin Cilic.

Medvedev, russo que é o número dois da hierarquia mundial, bateu o neerlandês Botic van de Zandschulp (57.º), em três sets, com os parciais de 6-4, 6-4 e 6-2, na Margaret Court Arena.

Já Tsitsipas, número quatro do ranking ATP, superou o francês Benoit Paire (56.º) em quatro sets, com os parciais de 6-3, 7-5, 6-7 (2-7) e 6-4, na Rod Laver Arena.

O número nove do mundo, o canadiano Felix Auger-Aliassime, também garantiu a qualificação ao bater o britânico Daniel Evans (24.º), por 6-4, 6-4 e 6-1.

O italiano Jannik Sinner, décimo do ranking mundial, ultrapassou o japonês Taro Daniel (120.º) em quatro parciais, por 6-4, 1-6, 6-3 e 6-1.

Já o norte-americano Taylor Fritz (22.º) derrotou o espanhol Roberto Bautista-Agut (18.º) por 6-0, 3-6, 3-6, 6-4 e 6-3.

A maior surpresa, pelo menos do que à partida se esperava, foi a eliminação do número seis mundial Andrey Rublev, que foi superado pelo croata Marin Cilic (27.º) em quatro sets, com os parciais de 7-5, 7-6 (7-3), 3-6 e 6-3.

Alex de Minaur (42.º) venceu o espanhol Pablo Andujar (83.º) em três sets, por 4-6, 4-6 e 2-6, num dia que teve também apuramento do norte-americano Maxime Cressy (70.º), que bateu o australiano Christopher O’Connell (175.º) em quatro sets, com os parciais de 2-6, 7-6 (8-6), 3-6 e 2-6.

Nos oitavos de final, Medvedev vai defrontar Cressy, Auger-Aliassime mede forças com Cilic, Ttitsipas encara Fritz e Sinner encontra Alex de Minaur.

Feminino sem grandes surpresas

Este sábado, o quadro de singulares feminino não teve grandes surpresas entre as principais candidatas ainda em prova.

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois no ranking WTA, bateu a checa Marketa Vondrousova (41.ª) pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-1 e vai agora defrontar, nos oitavos de final, a estoniana Kaia Kanepi (115.ª), que bateu este sábado a australiana Maddison Inglis (133.ª) com os parciais de 2-6, 6-2 e 6-0.

Já a polaca Iga Swiatek (9.ª) eliminou com mais tranquilidade a russa Daria Kasatkina (23.ª) por 6-2 e 6-3 e vai agora defrontar a romena Sorana-Mihalea Cirstea (38.º), que se evidenciou ao afastar a russa Anastasia Pavlyuchenkova (11.ª) em três sets, com os parciais de 6-3, 2-6 e 6-2.

Por seu turno, Simona Halep (15.ª) bateu a montenegrina Danka Kovinic (98.ª) por 6-2 e 6-1 e vai encontrar, nos ‘oitavos’, Alizé Cornet (61.ª), que continua a fazer boa figura: depois de ter eliminado a espanhola Garbiñe Muguruza, número três mundial, na segunda ronda, a francesa bateu este sábado a eslovena Tamara Zidansek (29.ª) em três sets, com os parciais de 4-6, 6-4 e 6-2.

Os oitavos de final ficaram também fechados com os apuramentos deste sábado da norte-americana Danielle Rose Collins e da belga Elise Mertens, que agora se encontrarão por um lugar nos quartos de final: afastaram, respetivamente, a dinamarquesa Clara Tauson e a chinesa Shuai Zhang.