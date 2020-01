É protocolo no Open da Austrália que todos tragam consigo a credencial de identificação e autorização de acesso ao circularem pelos corredores. E nesse «todos» estão incluídas as maiores estrelas do ténis mundial.

No ano passado, Roger Federer foi travado pela segurança à porta do balneário por não ter a credencial consigo.

Agora foi Rafael Nadal, ainda antes de ter sido eliminado pelo austríaco Dominic Thiem, a passar pelo mesmo.

Veja as imagens: