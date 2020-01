Campeã em título Naomi Osaka foi eliminada esta sexta-feira do Open da Austrália, ao perder frente a Coco Gauff, jovem de apenas 15 anos.

A norte-americana, a mais jovem a competir no primeiro Grand Slam do ano, precisou de apenas uma hora e oito minutos para derrotar Osaka, número quatro do mundo, por 6-3 e 6-4.

Gauff (67.º do ranking) vai agora defrontar na próxima eliminatória a vencedora do encontro entre Zhang Shuai e Sofia Kenin.

Já Serena Williams falhou a passagem aos oitavos de final, ao perder contra a chinesa Wang Qiang.

Serena Williams, que procurava o seu 24.º major e o oitavo título em Melbourne, foi derrotada por Qiang em três sets, pelos parciais 6-4, 6-7 (2), 7-5, em duas horas e 41 minutos.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre modalidades.

No duelo anterior, nos quartos-de-final do US Open, Williams impôs-se a Wang por 6-1 e 6-0, em apenas 44 minutos.

A antiga número 1 mundial apresentava-se como uma das principais candidatas ao troféu, sobretudo após a sua primeira vitória, conquistada recentemente em Auckland, depois de ter sido mãe, em 2017.

Quem segue em frente também é a tenista australiana Ashleigh Barty, após derrotar a cazaque Elena Rybakina pelos parciais 6-3 e 6-2.

Ashleigh Barty, número um do ranking WTA e cabeça-de-série deste Grand Slam que se realiza na sua terra natal, venceu a tenista do Cazaquistão de 20 anos em uma hora e dezoito minutos, no encontro que se disputou na Arena Rod Lavre.

A australiana de 23 anos segue assim para os oitavos do torneio e vai defrontar a vencedora do encontro entre a norte-americana Alison Risque e a alemã Julia Georges.