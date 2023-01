O tenista norte-americano Sebastian Korda qualificou-se, esta sexta-feira, para os oitavos de final do Open da Austrália em singulares masculinos, ao eliminar o russo Daniil Medvedev, finalista vencido nas últimas duas edições, em três sets.

No último jogo do dia no quadro masculino, já para lá da meia-noite local de sábado, Korda, 31.º do ranking e 29.º cabeça de série, venceu Medvedev (oitavo do ranking e sétimo cabeça de série) ao fim de cerca de três horas, com os parciais de 7-6 (9-7), 6-3 e 7-6 (7-4).

Depois de Rafael Nadal (2.º), Casper Ruud (3.º), Taylor Fritz (9.º), Medvedev é mais um nome do top-10 e dos principais candidatos à vitória a ficar pelo caminho.

Desta forma, já é uma certeza que a final vai ser 100 por cento diferente face a 2022, que opôs o atual campeão, Rafael Nadal, a Medvedev.

Na próxima ronda, Korda defronta o polaco Hubert Hurkacz, atual 11.º do ranking ATP.

Recorde-se que o espanhol Carlos Alcaraz, atual número um do mundo, falhou o torneio devido a lesão. Do top-10 já só restam Stefanos Tsitsipas (4.º), Novak Djokovic (5.º), Andrey Rublev (6.º), Felix Auger-Aliassime (7.º) e Holger Rune (10.º), sendo que apenas Tsitsipas e Aliassime é que já garantiram a passagem aos oitavos.