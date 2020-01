Alexander Zverev, número sete do mundo, classificou-se esta quarta-feira para a sua primeira meia final de Grand Slam ao vencer no Open da Austrália o suíço Stan Wawrinka, 15.º do ranking ATP em quatro sets: 1-6, 6-3, 6-4 e 6-2.

«Ninguém pode imaginar o que isto significa para mim. Trabalhei muito para melhorar o meu serviço e o trabalho rendeu hoje, no melhor momento, porque é no Grand Slam que você precisa de jogar o seu melhor ténis», sublinhou o tenista alemão no final do encontro.

«Eu estava pronto para explicar aos jornalistas por que tinha perdido em três sets», disse, numa referência à derrota pesada sofrida no primeiro set da partida. «Levei algum tempo a acostumar-me à bola», explicou o alemão de 22 anos, que está assim pela primeira vez numa meia final de um Grand Slam, onde vai defrontar o vencedor do encontro entre Rafael Nadal e Dominic Thiem.

Contudo, Zverev disse acreditar que este ainda não é o melhor dia da sua vida. «Lamento muito, mas gosto de títulos!», explicou o tenista que chegou ao 3.º lugar do ranking ATP em 2017, tornando-se o jogador mais jovem a chegar ao pódio desde Novak Djokovic em 2007.

O alemão já tinha anunciado que doaria 10 mil dólares (nove mil euros) por vitória e até mesmo a totalidade do prémio final caso conquistasse o Open da Austrália (que pode chegar aos 2,5 milhões de euros) para ajudar as vítimas dos incêndios que devastaram a Austrália.

No quadro feminino, a número três do mundo, Simona Halep, venceu a 31.ª do ranking WTA, Anett Kontaveit, e qualificou-se pela segunda vez na sua carreira para as meias finais do Open da Austrália.

A romena precisou apenas de dois sets (6-1, 6-1) para derrotar a tenista da Estónia, numa partida que demorou somente 53 minutos.

Halep vai disputar um lugar na final com a espanhola Garbine Muguruza, 32.ª do ranking mundial, que venceu (7-5, 6-3) a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 30.ª do ranking WTA.

Muguruza venceu dois torneios de Grand Slam (Roland-Garros 2016 e Wimbledon 2017), mas não conseguia garantir um lugar nas meias finais de grandes torneios desde Roland Garros em 2018.