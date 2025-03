Os tenistas portugueses Nuno Borges e Jaime Faria desceram no ranking mundial ATP, ocupando agora o 42.º e 92.º lugares, respetivamente.

Borges, apesar da queda, continua a ser o número um nacional, afastando-se da sua melhor posição de sempre (30.º lugar, em setembro de 2024), após ser eliminado nas meias-finais do torneio Challenger de Phoenix.

Já Jaime Faria, que no início de 2024 estava no 411.º posto e recentemente entrou no top-100, também desceu, mas manteve-se entre os melhores cem do mundo.

O ranking continua a ser liderado pelo italiano Jannik Sinner, que está suspenso por doping. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz ocupam o segundo e terceiro lugares. O britânico Jack Draper entrou no top-10, alcançando a sua melhor classificação (7.º lugar), graças à vitória no Masters 1.000 de Indian Wells. Novak Djokovic subiu para o quinto lugar.

No ranking feminino, Aryna Sabalenka mantém-se na liderança, seguida por Iga Swiatek e Coco Gauff.