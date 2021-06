Roger Federer anunciou que vai abandonar Roland Garros.

O tenista suíço estava qualificado para os oitavos de final, mas confirmou a desistência neste domingo.

«Após conversas com a minha equipa, decidi abandonar o torneio francês, hoje. Depois de duas operações ao joelho e mais de um ano de reabilitação, é importante que oiça o meu corpo e tenha a certeza de que não me apresso no caminho para a recuperação», escreveu Federer.