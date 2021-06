A tenista checa Barbora Krejcikova derrotou a norte-americana Coco Gauff e apurou-se para as meias-finais de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada.

A 33.ª colocada do ranking WTA, de 25 anos, precisou de uma hora e 50 minutos no court Philippe-Chatrier para eliminar a adolescente, de 17 anos, em dois sets, pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-3, depois de salvar cinco set points no parcial inaugural.

Garantido o triunfo, Barbora Krejcikova vai estrear-se em meias-finais de singulares do Grand Slam frente à vencedora do duelo entre a grega Maria Sakkari e a polaca e campeã em título, Iga Swiatek.