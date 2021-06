A tenista norte-americana Serena Williams, sétima cabeça de série, apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao vencer a romena Irina Begu.

Na estreia das sessões noturnas em Roland Garros, Williams, vencedora por três vezes do torneio parisiense e que procura igualar o recorde de títulos do Grand Slam, fixado em 24 pela australiana Margaret Court, ultrapassou a atual 74.ª em 1:44 horas, com os parciais de 7-6 (8-6) e 6-2.

Na próxima ronda, a norte-americana vai defrontar Mihaela Buzarnescu, outra romena, que ocupa presentemente o 174.º posto da hierarquia mundial.

A polaca Iga Swiatek (9.ª WTA), que celebrou na segunda-feira o 20.º aniversário, iniciou a defesa do título com um triunfo frente à amiga eslovena Kaja Juvan, pelos parciais de 6-0 e 7-5, para carimbar a continuidade em prova e um duelo com a sueca Rebecca Person, que eliminou na estreia a norte-americana Shelby Rogers, por 6-7 (3-7), 7-6 (10-8) e 6-2.

A espanhola Garbiñe Muguruza, campeã do torneio francês em 2016, foi derrotada pela jovem ucraniana Marta Kostyuk, de 19 anos, por 6-1 e 6-4.

A canadiana Bianca Andreescu (7.ª WTA), por sua vez, foi eliminada pela eslovena Tâmara Zidansek (85.ª WTA), por 6-7 (7-1), 7-6 (7-2) e 9-7, ao cabo de três horas e 20 minutos.