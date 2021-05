A tenista Naomi Osaka comunicou esta segunda-feira a sua desistência do torneio de Roland Garros.

«Penso que o melhor para o torneio, para outros jogadores e para o meu bem-estar é desistir do torneio, para que todos possam voltar a concentrar-se no ténis em Paris. Nunca quis ser uma distração e aceito o facto de o meu timing não ter sido o ideal», escreveu Osaka, num post na rede social Twitter.

A japonesa tinha anunciado antes do torneio que não iria comparecer nas conferências de imprensa pós-encontro, por motivos relacionados com a saúde mental, algo que os responsáveis do torneio não gostaram. Após a primeira ronda, Osaka foi mesmo multada em cerca de 12 mil euros por não falar com a imprensa após a vitória sobre Patricia Maria Tig.

«Nunca banalizaria a saúde mental ou usaria o termo de forma leviana. A verdade é que tenho tido longos períodos de depressão desde o US Open de 2018 e tenho tido muitas dificuldades em lidar com isso», desabafou a número dois mundial.

«Apesar da imprensa do ténis ter sido sempre muito simpática comigo, não sou uma oradora natural e fico muito ansiosa antes de falar aos media mundiais (…) quando chegar a altura certa, quero trabalhar com as organizações para poder melhorar as coisas para jogadores, imprensa e adeptos», afirmou Osaka.