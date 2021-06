Novak Djokovic apurou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do torneio de Roland Garros.

O sérvio derrotou o uruguaio Pablo Cuevas, especialista em terra batida, por 6-3, 6-2 e 6-4, ao cabo de duas horas e seis minutos.

O tenista dos Balcãs procura o segundo título no torneio parisiense, depois do triunfo em 2016, que seria o seu 19º título do Grand Slam.

Na terceira ronda, Djokovic defrontará o lituano Ricardas Berankis, 93º da hierarquia mundial, que bateu o australiano James Duckworth em quatro sets.