O tenista grego Stefanos Tsitsipas garantiu, na tarde desta sexta-feira, a qualificação para a final de Roland Garros, ao bater o alemão Alexander Zverev, numa brava batalha em cinco sets, na primeira meia-final do quadro de singulares masculinos, em Paris.

O helénico, número cinco da hierarquia mundial, venceu os dois primeiros sets, com duplo 3-6, mas viu Zverev, sexto do ranking, a responder com um duplo 6-4 para forçar um quinto set no court Philippe Chatrier.

No parcial decisivo, Tsitsipas dispôs, com 2-5 a seu favor, de quatro match-points para selar o triunfo, mas só o conseguiu à quinta oportunidade, no seu jogo de serviço e com um às, fechando com novo 3-6 a seu favor para chegar de forma inédita à sua primeira final de um torneio Grand Slam. O encontro durou três horas e 37 minutos.

Até agora, Tsitsipas tinha apenas três meias-finais no Grand Slam como melhores resultados: a atual edição de Roland Garros, a de 2020 e as meias-finais do Open da Austrália em 2019.

Na final, o grego defronta o vencedor do encontro entre Novak Djokovic e Rafael Nadal, que arranca pelas 18 horas desta sexta-feira.