O tenista grego Stefanos Tsitsipas foi esta segunda-feira eliminado nos oitavos de final de Roland Garros, pelo dinamarquês Holger Rune.

Rune, 40.º classificado da hierarquia ATP, contrariou o favoritismo do número quatro mundial, com um triunfo por 7-5, 3-6, 6-3 e 6-4, em três horas e um minuto, que o apurou pela primeira vez na sua carreira para os quartos de final de um ‘major’.

Finalista no ano passado e semifinalista no ano anterior, Tsitsipas foi surpreendentemente afastado pelo tenista de 19 anos, que deveria ter feito dupla em Roland Garros com o português Francisco Cabral, mas abdicou dos pares para recuperar de uma lesão.