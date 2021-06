O tenista alemão Alexander Zverev garantiu, esta terça-feira, a primeira vaga das meias-finais do Roland Garros, o segundo ‘major’ da temporada, ao vencer em três sets o espanhol Davidovich Fokina.

Zverev, número seis do ranking ATP, venceu o 46.º da hierarquia pelos parciais de 6-4, 6-1 e 6-1, ao fim de uma hora e 38 minutos de jogo, chegando pela primeira vez às «meias» do torneio francês.

Nas meias-finais, Zverev vai defrontar o vencedor do duelo entre Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev, que ainda se disputa esta terça-feira (20h00).

Do lado feminino, as tenistas Anastasia Pavlyuchenkova e Tamara Zidansek garantiram também uma inédita qualificação para as meias-finais de Roland Garros.

Pavlyuchenkova, 32.ª do ranking WTA, venceu a cazaque e parceira de pares Elena Rybakina (22.ª), por 6-7 (2-7), 6-2 e 9-7, ao fim de duas horas e 33 minutos. Nas meias-finais, a russa marca encontro com Zidansek, sendo que a eslovena (85.ª), venceu a espanhola Paula Badosa (34.ª), em duas horas e 26 minutos, com os parciais de 7-5, 4-6 e 8-6.