Os rumores em torno de um eventual regresso de Serena Williams ao circuito mundial feminino de ténis (WTA) ganharam força, esta terça-feira, com a notícia de que a atleta voltará a ficar elegível para realizar controlos antidoping a partir do dia 22 de fevereiro.

A norte-americana, de 44 anos, despediu-se dos courts em 2022, então com 40 anos, na sequência da derrota frente a Ajla Tomjanovic na terceira ronda do Open dos Estados Unidos da América.

Nos últimos tempos, porém, têm sido veiculadas informações que apontam para um eventual regresso de Serena Williams ao ténis, ainda que a própria tenha partilhado nas redes sociais, no final do ano passado, que não pretendia voltar ao circuito WTA.

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

Mais recentemente, no entanto, Serena fugiu à questão, limitando-se a dizer «vamos ver o que acontece» num programa da estação televisiva norte-americana NBC.

No início desta semana, a norte-americana Alycia Parks, 77.ª colocada no ranking mundial, revelou que treinou com Serena Williams e que ela «está em grande forma». «Acho que ela iria sair-se muito bem no circuito», acrescentou Parks.

Serena Williams, uma das jogadoras mais bem-sucedidas da história do ténis, conquistou 23 títulos do Grand Slam e o ouro olímpico em 2012. Ao longo da carreira amealhou mais de 94 milhões de dólares em prize money, quase 80 milhões de euros à taxa atual.