Jannik Sinner venceu o Masters 1.000 de Indian Wells, ao bater Daniil Medvedev na final.

O tenista italiano bateu o russo, que na véspera se tornara no primeiro a derrotar Carlos Alcaraz em 2026, em dois sets, ambos decididos no tie-break.

No primeiro impôs-se com 8-6 e no segundo, depois de ter perdido os primeiros quatro pontos, venceu os sete seguintes e fechou o encontro com 7-4.

Sinner, de 24 anos, conquistou assim o 25.º título ATP da carreira e o primeiro em Indian Wells e também desta temporada, depois de um arranque de ano algo difícil e marcado especialmente pela derrota na meia-final do Open da Austrália com Novak Djokovic.