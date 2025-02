O triunfo de Henrique Rocha, por parciais apertados, frente a Romain Arneodo permitiu a Portugal superar a seleção do Mónaco, na «negra», e garantir a continuidade no Grupo Mundial 1 da Taça Davis, em ténis.

Henrique Rocha substituiu, à última da hora, Jaime Faria no duelo decisivo, depois de Nuno Borges ter sido derrotado por Valentin Vacherot (4-6, 6-2 e 6-1), esta tarde, resultado que empurrou a decisão da eliminatória para o quinto jogo.

No Monte-Carlo Country Club, Henrique Rocha começou por recuperar de um «break» com o resultado a 5-3 favorável a Arneodo, vencendo os últimos quatro jogos de serviço do parcial, que conquistou por 7-5.

O cenário repetiu-se no segundo set, com o português a tornar a recuperar de um «break» na fase decisiva do jogo, fechando o encontro (7-5) com autoridade, ao não consentir qualquer ponto ao adversário nos últimos quatro jogos de serviço.

Ao longo da eliminatória frente ao Mónaco, Portugal somou três vitórias, de Nuno Borges diante de Benjamin Balleret (6-3 e 6-1) e da dupla Francisco Cabral e Nuno Borges frente a Romain Arneodo e Hugo Nys (6-3, 3-6 e 7-5), para além da de Henrique Rocha, este domingo.

Garantida a continuidade no Grupo Mundial 1, a seleção nacional volta a jogar em setembro para a fase de apuramento para os «qualyfiers» da Taça Davis de 2026.