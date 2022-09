João Sousa vai abrir, frente a Felipe Meligeni, a inédita eliminatória entre Portugal e o Brasil, referente ao Grupo I Mundial da Taça Davis em ténis, ditou esta quinta-feira o sorteio.

Esta sexta-feira, a partir das 15h00, o número um português vai ser o primeiro a entrar no court para defrontar Felipe Meligeni, seguindo-se na ordem de encontros o duelo entre Nuno Borges e Thiago Monteiro.

O mais cotado e experiente dos tenistas nacionais, 56.º da hierarquia ATP, terá pela frente o número dois brasileiro e 143.º jogador mundial no primeiro encontro de singulares da primeira jornada da eliminatória, que decorre entre sexta-feira e sábado, no Pavilhão Multiusos de Viana do Castelo.

«Já faz parte da tradição, mas o que interessa mesmo é amanhã [sexta-feira] estarmos a 100% e tentar vencer os dois encontros. São dois pontos importantes para nós e, portanto, o objetivo é mesmo esse, vencer os dois encontros que temos pela frente. Vamos dar o nosso melhor e tentar vencer», resumiu o tenista vimaranense de 33 anos, em declarações à agência Lusa.

Entre sexta-feira e sábado, Portugal vai receber o Brasil, no piso rápido do Pavilhão Multiusos de Viana do Castelo, para discutir o acesso ao play-off de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2023, que terá lugar em março, com as duas seleções a defrontarem-se pela primeira vez na principal competição por seleções do ténis.