Portugal entrou a perder na eliminatória de manutenção no Grupo Mundial 1 da Taça Davis, após Jaime Faria ter sido derrotado por Valentin Vacherot no Monte-Carlo Country Club.

O jovem português, de 21 anos, atual número 109 do ranking ATP e segundo melhor classificado nacional, lutou durante duas horas e 36 minutos, mas acabou por perder em três sets, com parciais de 4-6, 7-6 (7-5) e 2-6, diante do adversário monegasco, que ocupa a 201.ª posição mundial.

Com este resultado, o Mónaco adiantou-se na eliminatória, enquanto Portugal deposita as suas esperanças em Nuno Borges, número um português e 37.º do mundo, que tentará empatar o confronto ao defrontar Benjamin Balleret.

Balleret, de 42 anos, reformou-se em 2016, mas retomou a carreira apenas para representar a seleção monegasca na Taça Davis.

De recordar que esta é a sexta vez que Mónaco e Portugal se defrontam na competição, sendo que Portugal ganhou as últimas duas.