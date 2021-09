João Sousa cedeu este domingo frente ao romeno Marius Copil e Portugal acabou por perder perante a Roménia, por 1-3, na eliminatória do Grupo Mundial I da Taça Davis, disputada em Cluj-Napoca.

O tenista português, 150.º do ranking mundial, foi derrotado pelo número um romeno e 250 do mundo em três sets, com os parciais de 6-3, 2-6 e 6-4, ao cabo de uma hora e 45 minutos.

Consumada a derrota de Sousa, após o empate registado nos dois encontros de singulares no sábado e a vitória da equipa anfitriã no desafio de pares de domingo, Portugal perdeu a eliminatória, uma vez que só resta um embate de singulares em aberto, e que poderá não se realizar.

A seleção nacional falha, assim, o apuramento direto para a fase de qualificação das Finais da Taça Davis de 2022, que terá lugar em março, mantendo-se no Grupo Mundial I no próximo ano.