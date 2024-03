O Tribunal Internacional Arbitral do Desporto aceitou o recurso de Simona Halep e reduziu a suspensão da tenista romena de quatro anos para nove meses.

Desta forma, a atleta, de 32 anos, poderá em breve regressar à competição, uma vez que está suspensa provisoriamente desde outubro de 2022.

De recordar que a antiga número um mundial e vencedora de dois títulos do Grand Slam tinha sido suspensa quatro anos por doping pela Agência Internacional de Integridade do Ténis por ter consumido, antes do US Open 2022, Roxadustat, uma substância proibida.

Halep nunca aceitou a suspensão, uma vez que sempre afirmou que não tomou qualquer material dopante, e agora pode regressar ao circuito WTA.