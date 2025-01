Taylor Fritz, número 4 do Ranking ATP, foi este sábado eliminado pelo francês Gaël Monfils, na terceira ronda do Open da Austrália.

O tenista norte-americano saiu derrotado pelos parciais de 6-3, 5-7, 6-7 (1-7) e 4-6.

Taylor Fritz tornou-se asssim o segundo tenista do top 5 da hierarquia mundial a ser eliminado no Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, depois de o russo Daniil Medvedev, vice-campeão em título, ter caído na segunda ronda frente ao norte-americano Learner Tien.

Gaël Monfils, veterano tenista de 38 anos e 41.º jogador do ranking mundial, assinou a sua primeira vitória contra um elemento do top 5 desde 2008.