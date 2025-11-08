Ténis: 101.º título de Djokovic tira Musetti das ATP Finals
Sérvio derrotou o italiano na final do Open de Atenas
Sérvio derrotou o italiano na final do Open de Atenas
E vão 101 títulos para Novak Djokovic, que este sábado venceu o Open de Atenas e tornou-se, aos 38 anos e cinco meses, no tenista mais velho a ganhar um título no circuito ATP. Com isso, acabou com o sonho de Lorenzo Musetti em se apurar para as ATP Finals.
O sérvio, que afastou o português Nuno Borges nos quartos de final do torneio, venceu um encontro duro, que se estendeu por mais de três horas, com os parciais de 4-6, 6-3 e 7-5.
A parte final da partida foi caótica. A servir para garantir o título, Djokovic perdeu o serviço para Musetti (5-5), renovando a esperança do italiano. Porém, o sérvio acabaria por devolver o break no jogo seguinte e fechou o decisivo parcial em 7-5.
A derrota na final do ATP 250 de Atenas impede Lorenzo Musetti de garantir a última vaga que estava em aberto para as Finals de Turim, que se jogam neste mês de novembro. Esse lugar é ocupado por Felix Auger-Aliassime, que vai integrar o Grupo Bjorn Borg, juntamente com Jannik Sinner, Alexander Zverev e Ben Shelton.
De recordar que o torneio de pares do Open de Atenas foi conquistado pela dupla luso-austríaca composta por Francisco Cabral e Lucas Miedler.