A nova rivalidade do ténis mundial ganha mais um episódio. O espanhol Carlos Alcaraz bateu o italiano Jannik Sinner nesta quarta-feira.

Apesar de ter perdido o primeiro set, Alcaraz, atual número dois do mundo, faturou um inédito título no ATP 500 de Pequim, na China, diante de Sinner, líder do ranking da ATP. Os parciais foram fixados em 6/7, 6/4 e 7/6.

O primeiro set começou a favor de Carlos Alcaraz, que chegou a estar 4-1. No entanto, Jannik Sinner reagiu e conseguiu sair levar o set para o tie-break.

Já o segundo set iniciou com um pouco mais de equilíbrio, com os dois jogadores a aproveitar o jogo de serviço até ao oitavo jogo. No último set, o espanhol uma recuperação notável de um 0-3 para 7-3 e levar o título em Pequim.