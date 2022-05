É, indiscutivelmente, o fenómeno do momento no mundo do ténis.

Depois de ter eliminado o compatriota Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, o espanhol Carlos Alcaraz conquistou o torneio Masters de Madrid neste domingo, ao vencer Alexander Zverev na final.

Alcaraz só precisou de 61 minutos para derrotar o tenista alemão, com os parciais de 6-3 e 6-1.

O tenista espanhol, que festejou o 19.º aniversário esta semana, vai assumir a sexta posição do ranking ATP na próxima atualização. Há um ano era o número 114 da hierarquia mundial.