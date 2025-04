Carlos Alcaraz caiu do segundo para o terceiro lugar do ATP World Tour, por troca com o alemão Alexander Zverev.

Zverev (8.085 pontos) vence o ATP 500 de Munique e Alcaraz (8.050 pontos) perdeu na final do ATP 500 de Barcelona, fatores que levaram à troca de posições no ranking liderado por Jannik Sinner (9.930 pontos), que está prestes a terminar uma suspensão de três meses devido à administração de uma substância proibida e tem regresso previsto à competição no Masters 1000 de Roma, na segunda semana de maio.

No top-10 houve mais mexidas: o dinamarquês Holger Rune, vencedor do ATP 500 de Barcelona, subiu do 13.º para o nono lugar, enquanto Daniil Medvedev desceu uma posição e é agora décimo. Casper Ruud, norueguês que fechava o lote dos dez primeiros, perdeu cinco posições.

Nuno Borges, melhor português na hierarquia, manteve o 41.º posto e Jaime Faria saiu do top-100, estando agora no 105.º lugar.