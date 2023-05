A vitória de Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Madrid, aliada à ausência de Novak Djokovic do torneio, permitiu ao tenista espanhol colocar-se a apenas cinco pontos da liderança do ranking ATP.

Carlitos tem 6.770 pontos face aos 6.775 de Djokovic, e só precisa de entrar em court no Masters 1000 de Roma para destronar o sérvio do topo da hierarquia.

Djokovic, que nas últimas semanas tem apresentado queixas num cotovelo, tem a defender precisamente mil pontos na capital italiana, uma vez que venceu a última edição do torneio.

Na atualização do ranking, nesta segunda-feira, registou-se apenas uma alteração no top-10: o norte-americano Taylor Fritz subiu do 10.º para o 9.º posto, precisamente por troca com o canadiano Felix Auger-Aliassime.

Nuno Borges, o melhor português, caiu 14 posições, sendo agora 88.º no ATP World Tour.