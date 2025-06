Carlos Alcaraz, na relva de Queens, e Alexander Bublik, na de Halle, recuperaram, dois anos depois, o estatuto de campeões dos respetivos torneios, este domingo.

Em Londres, Alcaraz (número 2 do mundo) superou o checo Jiri Lehecka (30.º) pelos parciais de 7-5, 6-7 e 6-2, num jogo em que serviu de forma sublime.

É que não foram "só" os 18 ases que somou em todo o jogo. Alcaraz conquistou 87 por cento (!) dos pontos disputados no seu primeiro serviço e 72 por cento no segundo, uma eficácia superior à de Lehecka na sua primeira pancada de saída (71 por cento). E o checo não serviu nada mal, diga-se.

Apesar de ter tremido no final do segundo set, em que caiu no tie-break (7-5), o espanhol retificou esse momento de menor clarividência com um terceiro parcial arrasador (6-2), que fechou em menos de meia hora.

Alcaraz, que não enfrentou qualquer ponto de break em todo o jogo, “vingou-se” da derrota sofrida frente a Lehecka em Doha, em fevereiro deste ano, e voltou a vencer o ATP 500 de Queens, dois anos depois.

Igual feito conseguiu Alexander Bublik (45.º), na final do ATP 500 de Halle, na Alemanha, após ter derrotado o russo Daniil Medvedev (11.º) em apenas dois sets (6-3 e 7-6).

A partida foi equilibrada e teve apenas uma quebra de serviço, conquistada por Bublik no oitavo jogo (5-3) do set inicial.

Esta foi a primeira vitória do tenista cazaque sobre Daniil Medvedev no circuito profissional, ao sétimo duelo entre ambos.